Lukaku e Vlahovic scaldano i motori verso la Coppa Italia – TS

Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic si stanno ritrovando con le loro rispettive Nazionali. Buoni test in vista del doppio scontro in Coppa Italia

RIGENERATI – I bomber di Inter e Juventus sono attualmente impegnati con le loro Nazionali. Entrambi hanno segnato nel primo match – tripletta per Lukaku, un gol per Vlahovic – e le loro marcature potrebbero aiutarli a uscire dal periodo buio in cui si son trovati. E questa rinascita potrebbe aiutarli in vista della doppia sfida di Coppa Italia tra nerazzurri e bianconeri. Dopo il recente match di campionato, Lukaku e Vlahovic saranno di nuovo avversari nella doppia sfida di semifinale.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini