Lukaku è tornato e fa paura: il 90 avverte Juventus e Milan – TS

Romelu Lukaku è tornato al gol su azione dopo mesi, precisamente l’ultima rete su azione fu realizzata il 13 agosto in Lecce-Inter

RITORNO – TuttoSport parla del ritorno di Romelu Lukaku. Il belga inizia a mostrare una condizione atletica ottimale, come si è notato ieri in occasione del secondo gol. Il 90 può mettere ansia ad Allegri e Pioli, anche visto il tris firmato da Lautaro Martinez, che potrebbe aver sancito il ritorno della LuLa. La vittoria di ieri, inoltre, è importante per i nerazzurri, visto che è la prima vittoria dopo una partita di Champions League e la seconda vittoria in trasferta del 2023, dopo il successo a Cremona a gennaio. Lukaku scalda quindi i motori in vista del ritorno di Coppa Italia, grazie alla grazia concessagli da Gabriele Gravina. Poi, dopo il 30 giugno, potrebbero iniziare il discorsi per un eventuale prolungamento del prestito con il Chelsea.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino