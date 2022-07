Lukaku è tornato all’Inter per restare! Accordo per le prossime stagioni – SM

Romelu Lukaku è tornato all’Inter con la voglia di restare. Secondo Sportmediaset, c’è già un accordo per proseguire in nerazzurro le prossime stagioni.

PER RESTARE – Nonostante le notizie degli ultimi giorni, gran parte del suo mercato lo ha già fatto, e nome principale sulla lista dei nuovi arrivati è quello di Romelu Lukaku, tornato per riprendere la scia vincete lasciata appena un anno fa, ma soprattutto per restare. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, Romelu Lukaku è tornato all’Inter con la voglia di restare, e lo avrebbe già confidato ad amici e compagni. Non è stato fatto un prestito biennale perché i regolamenti non lo permettono più, ma c’è già un accordo per proseguire questo matrimonio. Poi chiaramente al termine di questa stagione si tireranno le somme.