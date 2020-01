Lukaku e Lautaro Martinez letali negli spazi, che numeri in trasferta – TS

“Tuttosport” sottolinea i numeri di Lukaku e Lautaro Martinez. Le punte dell’Inter si stanno rivelando inarrestabili in trasferta.

LETALI IN TRASFERTA – Un’altra pioggia di gol e statistiche positive. La coppia più bella della Serie A varca i confini e inizia a conquistare riconoscimenti internazionali. Dopo i tre gol segnati a Napoli, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, arrivati a trenta gol stagionali (Champions compresa), diventano il duo d’attacco più prolifico in trasferta nei principali cinque campionati europei. Sedici centri sui 23 totali in campionato sono stati segnati dai due attaccanti nerazzurri lontano da San Siro. Effetto della micidiale capacità di sfruttare gli spazi del belga e dell’argentino. Caratteristiche naturali abbinate all’affiatamento sempre più forte.

UNO PER L’ALTRO – Emblematico il primo gol di Lukaku al San Paolo: il numero 9 corre verso la porta di Meret approfittando del movimento a incrociare del compagno argentino che porta via un difensore del Napoli e rende più facile il compito. In altre circostanze era successo il contrario con Big Rom nella parte dell’apripista per il Toro.