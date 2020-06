Lukaku e Lautaro Martinez coppia gol al top in A: i numeri – TS

“Tuttosport” evidenzia i numeri della coppia Lukaku-Lautaro Martinez. I due attaccanti dell’Inter sono al top in Serie A.

COPPIA CHE FA LA DIFFERENZA – Sarà lo scudetto della coppia gol e l’Inter con la Lu-La, Lukaku e Lautaro Martinez, è regolarmente iscritta alla corsa. A guardare le statistiche il duo nerazzurro è al secondo posto alla pari di Ronaldo e Dybala: le due coppie coi gol di domenica e lunedì sono a quota 30 e inseguono i 34 di Immobile e Correa. Quella di Conte però è la coppia più “equilibrata”. Bisogna guardare la distribuzione dei gol: Lukaku è a 18, con Lautaro a 12. Nelle altre coppie c’è in sostanza un solista e una spalla: Immobile a 27 con Correa a 7, Ronaldo a 22 con Correa a 8. Nemmeno a dirlo Immobile, Ronaldo e Lukaku sono anche i primi tre in classifica marcatori. Di solito per lo scudetto si guarda alla miglior difesa, ma questa volta un super bomber ben assistito sembra fare la differenza.