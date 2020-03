Lukaku e compagni, prevista altra quarantena al rientro in Italia – CdS

Romelu Lukaku, insieme ai compagni di squadra rientrati nelle loro rispettive Nazioni (vedi articolo), una volta tornati in Italia secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” dovranno sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena.

ALTRO ISOLAMENTO – Romelu Lukaku e compagni, in attesa di conoscere il giorno o almeno il periodo della possibile ripartenza del campionato di Serie A, al rientro in Italia dovranno sottoporsi ad altre due settimane di quarantena dopo i primi quindici dopo Juventus-Inter e la positività di Daniele Rugani al Covid-19 (Coronavirus). Più della metà degli stranieri dell’Inter difatti, hanno fatto i bagagli verso l’estero per andare a trovare la famiglia, come nel caso dell’attaccante belga.

Fonte: Corriere dello Sport.