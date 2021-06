Lukaku e altri quattro: tanta Inter nella Top 11 della Serie A di DAZN

C’è tanta Inter nella Top 11 della Serie A pubblicata da “DAZN”. Romelu Lukaku e non solo nella formazione che mette insieme i migliori undici della stagione, conclusa col diciannovesimo Scudetto nerazzurro.

TANTA INTER – L’Inter è Campione d’Italia da poco più di un mese, e si continua a parlare dei protagonisti della cavalcata nerazzurra. Che non posso certo mancare quando si decide di scegliere la migliore formazione del campionato appena concluso. “DAZN” ha chiesto ai suoi follower di farlo, e ben quattro giocatori dell’Inter trovano posto nella Top 11 stagionale. In attacco non può mancare Romelu Lukaku, MVP del campionato, così come a centrocampo è presente Nicolò Barella (anche lui MVP). Infine, mezza difesa è a tinte nerazzurre: al centro troviamo Stefan de Vrij e sulla destra, ovviamente, Achraf Hakimi. Ecco la formazione completa pubblicata da “DAZN”:

