Lukaku in dubbio per Firenze. L’anno prossimo sarà ancora all’Inter – SI

Romelu Lukaku è al centro delle notizie riguardanti l’Inter. Il ritorno del belga è fondamentale per capire cosa ci si può aspettare dai nerazzurri con la rosa al completo. A tal proposito, ha parlato Gianluigi Longari ai microfoni di Sportitalia.

FUTURO – Il futuro di Lukaku sarà ancora all’Inter. Sabato invece, difficilmente sarà a Firenze. Ai microfoni di Sportitalia, Gianluigi Longari ha chiarito il punto sulla situazione del belga, in vista di sabato e del prossimo anno: «Lukaku nella parte finale dell’allenamento, quella tattica ha lavorato a parte. Difficile dunque che possa partire per la trasferta di Firenze. L’obiettivo è evitare di rischiare di perderlo nuovamente per altro tempo. Per quanto riguarda il mercato, l’Inter ha intenzione di trattenerlo. Stessa volontà del giocatore e anche del Chelsea. Vero che i londinesi hanno cambiato allenatore e che Potter non ha avuto nessun dissidio col belga. A differenza di quanto successo con Tuchel. Nonostante ciò anche la prossima stagione sarà quindi in prestito ai nerazzurri». Così il giornalista di Sportitalia.