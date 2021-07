Lukaku, doppia seduta e sorrisi: domani già in campo contro il Crotone – CdS

Lukaku, tornato domenica sera dopo le vacanze, ieri si è subito messo a disposizione di mister Simone Inzaghi con una doppia seduta di allenamento, caratterizzata da sorrisi. Secondo il “Corriere dello Sport” il belga potrebbe già essere impiegato domani.

RITORNO – Lukaku, ad Appiano Gentile subito tanto lavoro, sorrisi e doppia seduta di allenamento. Sì, perché mentre gli altri compagni hanno usufruito della mezza giornata di riposo, Big Rom ha impiegato il suo tempo a correre e recuperare una forma che, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, in realtà non è poi così distante da quella migliore. Domani, salvo soprese, l’attaccante sarà impiegato contro in amichevole contro il Crotone per almeno 20-30 minuti. Come lui, possibile anche l’utilizzo di Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matìas Vecino, rientrato ieri dopo la Copa America e le meritate vacanze. Ivan Perisic, che aveva avuto qualche giorno in più di relax dopo la guarigione dal virus, è atteso domani alla Pinetina.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti