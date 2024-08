Lukaku dopo l’Inter: «Molto contento di aver ritrovato Conte»

Lukaku stasera ha debuttato con la maglia del Napoli, segnando al 92′ il pareggio nella vittoria per 2-1 contro il Parma, rocambolesca. Inevitabile un riferimento a Conte, che ha ritrovato dopo l’Inter.

IN GOL – Romelu Lukaku segna alla prima partita col Napoli, così come aveva fatto nel suo debutto assoluto in Serie A con l’Inter cinque anni fa contro il Lecce. Entrato al 62′, ha pareggiato al 92′ battendo il portiere “d’emergenza” Enrico Delprato subentrato a Dion Suzuki espulso a cambi finiti. Poi, quattro minuti dopo, la squadra di Antonio Conte ha trovato il gol del 2-1 con André Frank Zambo Anguissa.

Lukaku è contento per aver ritrovato Conte dopo l’Inter

IL COMMENTO – Lukaku ha vinto il premio Player of the Match organizzato da Lega Serie A e Panini. Le sue parole a DAZN appena finita Napoli-Parma: «È un onore giocare qui per questa squadra, questa società, questi tifosi e questi ragazzi, che mi hanno accolto molto bene. Abbiamo lavorato veramente duro, oggi il discorso che abbiamo fatto in allenamento c’è servito. È un tipo di abitudine mia fare gol all’esordio, però alla fine abbiamo vinto e questo è importante. Quanto sono felice di aver ritrovato Conte? Molto contento, ma adesso dobbiamo lavorare: il percorso inizia oggi».