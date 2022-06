Lukaku, distorsione alla caviglia: salta più partite col Belgio! Ecco cosa filtra – CdS

Lukaku, l’infortunio alla caviglia contro l’Olanda sembra più serio del previsto. Come sottolineato dal Corriere dello Sport questa mattina, il calciatore non si è sottoposto (ancora) ad esami strumentali, ma quel che certo è che salterà più di una partita.

INFORTUNIO – La distorsione alla caviglia destra rimediata contro l’Olanda lo costringerà quasi certamente a saltare le prossime tre gare di Nations League (due con la Polonia e una contro il Galles). Ieri la federazione belga non ha comunicato né se si è già sottoposto a risonanza medica né se lo farà oggi, ma le sensazioni non sono buone e la defezione per i tre incontri in programma dall’8 al 14 è scontata. Romelu ha dunque chiuso nel peggiore dei modi una stagione da dimenticare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

