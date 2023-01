Lukaku, disponibilità contro il Milan non scontata: ultime sgambate decisive – TS

Romelu Lukaku è partito con la squadra verso Riyad. Il belga dovrebbe sedersi in panchina contro il Milan, ma tutto dipenderà da questi due giorni di allenamento e la sgambata di mercoledi mattina

IN DUBBIO – Romelu Lukaku corre verso la Supercoppa Italiana. Il belga sta lavorando duro per sedersi almeno in panchina nel match contro il Milan. Da questi allenamenti precedenti la partita si potrà capire il tipo di contributo che il numero 90 potrà dare. Il fastidio accusato non è di natura muscolare, ma infiammatoria. Inzaghi sa che Lukaku rende meglio da titolare, ma averlo a disposizione potrebbe rappresentare, in ogni caso, un grande vantaggio.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini