Lukaku, difficile recupero per il Derby. Rientro col Bayern Monaco? – SM

In casa Inter tiene banco la questione relativa all’infortunio di Lukaku. In attesa degli esami strumentali, secondo SportMediaset il belga potrebbe tornare in campo contro il Bayern Monaco

RECUPERO – L’Inter tiene il fiato sospeso per le condizioni di Romelu Lukaku, uscito acciaccato dall’allenamento di ieri. In attesa degli esami strumentali che dovrebbero essere effettuati fra oggi e domani, il belga, secondo SportMediaset, ha come obiettivo di tornare a disposizione per il derby contro il Milan, in programma sabato. Difficile, però, fare previsioni: la sensazione è che, anche in caso di responso positivo agli esami, è difficile che il belga venga rischiato, per evitare complicanze. La sensazione, quindi, è che Lukaku salterà comunque la stracittadina per poi sperare nel ritorno in campo contro il Bayern Monaco.