Lukaku definitivamente tornato, Inzaghi fissa il prossimo step – TS

Romelu Lukaku dopo sessanta giorni di stop per un brutto infortunio alla coscia adesso è definitivamente tornato. Simone Inzaghi lo ha inserito gradualmente ed è pronto a sfidare il Bayern Monaco. Secondo Tuttosport, il tecnico piacentino ha già fissato il prossimo step di “crescita”.

NUOVA OCCASIONE – Romelu Lukaku è rientrato nelle rotazioni di Simone Inzaghi con l’obiettivo di riprendersi chiaramente la maglia da titolare. Il prossimo step di crescita sarà quello di arrivare al big-match di domenica a Torino contro la Juventus con le condizioni migliori. Il belga potrebbe anche giocare titolare la sfida con i bianconeri, ma averlo a disposizione nella ripresa quando le squadre saranno più tsanche e lunghe, non potrà che essere un’arma contro Allegri. Prima però c’è da pensare alla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, dove Lukaku avrà un’altra occasione per aumentare il minutaggio. Una sorta di “affascinante amichevole” con entrambe le squadre già qualificate alla fase successiva. Inzaghi valuterà se schierare l’attaccante titolare o a partita in corso, per mezzora o magari già dall’intervallo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini