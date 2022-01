Lukaku e le critiche, Tuchel: «Fa parte del gioco, siamo tutti sotto i riflettori»

In Inghilterra, non cessano le polemiche nei confronti delle non entusiasmanti prestazioni di Lukaku. Tuchel, in conferenza stampa pre Chelsea-Tottenham, ha risposto così sull’attaccante ex Inter

SOTTO I RIFLETTORI − Thomas Tuchel sulle critiche nei confronti di Lukaku: «Sì (ingiustamente sotto i riflettori), benvenuto nella realtà. Questo è tutto. Siamo sotto i riflettori, siamo tutti giudicati e questo è un problema quotidiano. È così. Se sei un giocatore decisivo, se le cose vanno molto bene, la gente parla di te. Se no, le stesse persone parlano di te. Questo fa parte del gioco, piaccia o no. Non ho nient’altro da dire».