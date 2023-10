Lukaku contro l’Inter non si smentisce: quando conta, scompare – TS

Lukaku in Inter-Roma non solo è stato il peggiore in campo, ma è stata anche la peggior prestazione dal suo arrivo in giallorosso. L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea l’assenza dell’attaccante belga nelle partite che contano.

PEGGIORE IN CAMPO – Romelu Lukaku torna a giocare a San Siro da avversario e non si accende mai, e di conseguenza come lui, anche la Roma. Certo contro i nerazzurri non è possibile imputare le colpe della sconfitta tutte a Lukaku, perché la fase offensiva romanista è stata pressoché inesistente. Ma quando sarebbe servito anche solo il temperamento , ecco che nella gara più importante è svanito. Ripercorrendo la carriera di Romelu non è la prima volta poi che nelle gare emotivamente importanti finisce per sbagliare l’approccio. Anche le due finali europee giocate con la maglia dell’Inter, prima l’Europa League e poi in Champions League, ne sono la prova.

Fonte: Tuttosport – Dario Marchetti