Lukaku: “Contro il Milan una delle migliori partite che ho giocato. Conte… “

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, nel corso di una lunga intervista rilasciata al canale YouTube di Ian Wright (qui la prima parte), ha parlato della sua posizione in campo ed il rapporto con Antonio Conte

MARTELLO – Romelu Lukaku parla del suo rapporto con Antonio Conte e del suo modo di preparare le partite: «La cosa fondamentale è trovarsi nella posizione giusta, quella che ti chiede l’allenatore. Dopo ogni partita esaminiamo, in delle sessioni video il primo tempo e poi il secondo di una partita. E non ti addormenti mai perché Conte usa degli schemi che tu rivedi tutte le volte, e lui ti fa notare sempre se ti trovavi nella posizione sbagliata o se hai sbagliato un determinato passaggio, davanti a tutti. Con me lo ha fatto dopo il match contro lo Slavia Praga. Per cinque minuti ha parlato di quando un difensore ha vinto un duello contro di me e ha festeggiato, martellandomi davanti a tutti. Fu la prima volta che mi successe in dieci anni di carriera, in quel momento o reagisci e giochi una buona partita oppure ti butti giù. Io non potevo essere infantile, ho continuato a lavorare. Qualche giorno dopo giocammo contro il Milan e lì feci una delle migliori partite della stagione. Mentalmente ho fatto quello step».