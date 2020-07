Lukaku, contro il Bologna 20 gol alla prima in Serie A: record amaro – TS

Romelu Lukaku ieri contro il Bologna ha messo a segno il suo ventesimo gol alla sua prima stagione in Serie A. Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, un record amaro per il belga che raggiunge tre grandi ex.

RECORD AMARO – Romelu Lukaku ieri in Inter-Bologna ha messo a segno il suo ventesimo gol stagione alla prima in Serie A, superando addirittura Diego Milito e Bobo Vieri, e raggiungendo in classifica gente del calibro di Ronaldo, Nyers e Meazza. E avrebbe potuto aggiornare subito il record se avesse calciato lui il rigore poi lasciato al compagno di reparto Lautaro Martinez. Romelu Lukaku al momento appare l’unico giocatore veramente in forma, fisicamente e psicologicamente, a tal punto da continuare a fare la differenza con i suoi gol. Poca collaborazione in attacco anche in altre occasioni: Lukaku ha regalato assist a Lautaro Martinez e Alexis Sanchez che non hanno sfruttato l’occasione.

Fonte: Tuttosport.