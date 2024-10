Lukaku confessa: «Tra i miei idoli ci sono Eto’o e Ronaldo»

Romelu Lukaku è da poco diventato un calciatore del Napoli, vestendo così la terza maglia in Italia dopo Inter e Roma. Sui canali ufficiali del suo club ha rilasciato un’intervista.

IDOLI – Dopo tre anni con la maglia dell’Inter con uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e una finale di Champions League Romelu Lukaku ha deciso di lasciare nella maniera peggiore possibile. Il belga ha passato un anno alla Roma ed ora veste la maglia del Napoli. Sui canali del club partenopeo ha parlato in questo modo della sua carriera: «Tra i miei idoli c’è sempre stato Drogba, Henry e Ronaldo il Fenomeno. Tra questi devo dire anche Eto’o e ho avuto la fortuna di incontrare 4 dei 5 che ho citato in carriera. Il calcio è il mio lavoro, ma anche la mia passione. Mi piace giocare, ma anche guardare le altre partite. Prima di venire qui ho parlato con Dries Mertens, che conosco da quando avevo diciassette anni. È stata la mia persona di fiducia che mi ha preparato per il Napoli».

Lukaku e gli obiettivi del Napoli: lo Scudetto?

STAGIONE – Il Napoli si trova in questo momento al primo posto in campionato e domani potrebbe provare la mini-fuga vincendo con il Como. Lukaku non guarda al futuro e rimane focalizzato sul presente:«Obiettivi? Ogni giorno provo a dare sempre qualcosa in più. Durante la stagione bisogna fare dieci mesi di sacrifici, dare il 100% e alla fine si vedranno i risultati. Questa è la mia mentalità».