Lukaku con numeri e leadership ha giÃ  fatto dimenticare Icardi – TS

Lukaku con numeri e leadership ha già fatto dimenticare Icardi – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come Lukaku si sia già preso l’Inter. A pochi giorni dall’anniversario del caso Icardi l’argentino è dimeticato.

ANNVERSARIO SCOMODO – Avrebbe potuto essere un anniversario insidioso. Tra due giorni sarà passato un anno dalla decisione di togliere la fascia di capitano a Icardi, il primo passo verso la cessione del bomber argentino. Un confronto potenzialmente non facile per il suo successore, visto che si sta parlando dell’8° marcatore di tutti i tempi con la maglia dell’Inter (124 gol), il secondo straniero dopo Nyers. Ma Lukaku ha allontanato i paragoni con l’ennesima prestazione roboante della sua prima stagione italiana.

Il nuovo numero 9 inanella paralleli con i grandi della recente storia interista. E’ andato in gol nei primi due derby giocati. Nell’era dei tre punti per vittoria ci erano riusciti solo altri cinque calciatori interisti. Nomi di un certo peso: Djorkaeff, Ronaldo, Simeone, Ibrahimovic e Milito (Icardi invece ha avuto bisogno di otto stracittadine per arrivare a quota due gol). Ormai sono raffronti abituali per Lukaku: dopo la doppietta di Udine il belga era arrivato a 20 gol nelle sue prime 29 presenze ufficiali. Il più rapido di sempre nella storia dell’Inter a raggiungere questo traguardo: a Ronaldo e Ruben Sosa ne erano servite 31, ad Adriano e Milito 37, a Vieri 38, a Icardi 39. Poi c’è una componente che va al di là dei numeri. Lukaku sta dimostrando una capacità di leadership che conquista il pubblico. Il colpo di testa del 4-2 domenica sera ha scatenato un tripudio. A fine partita l’ex Manchester United ha piazzato la sua maglietta sulla bandierina del corner alzandola come un trofeo da esibire a tutto lo stadio.

Nessuno accuserà Lukaku di eccessiva sbruffoneria per questa dichiarazione vista l’euforia del momento in casa Inter. Ed è stato Big Rom a dare il via ai festeggiamenti girando il video negli spogliatoi in mezzo ai compagni saltellnti in in preda alla gioia più sfrenata. Poi rientro a casa e recupero nella camera iperbarica. Far dimenticare Icardi in così poco tempo non era scontato, ma l’entusiasmo che accompagna il rendimento di Lukkau aMilano è palpabile. Non era scontato, viste le dietrologie costruite a profusione sui presunti motivi alla base della rottura tra Icardi e l’Inter. Tanti aspettavano al varco Lukaku per dimostrare che il club aveva sbagliato con Icardi. Romelu sta scrivendo un’altra storia.