Lukaku come back ma l’Inter non trascura nulla! Novità Calhanoglu − CdS

Lukaku corre verso la Roma. L’attaccante belga sta salendo di intensità e condizione e contro la squadra di Mourinho vuole esserci. Lo staff medico dell’Inter però sta limando tutti i dettagli. Intanto si rivede Calhanoglu

INFERMERIA − Dopo la sosta l’Inter dovrà assolutamente riscattarsi. La soluzione: Romelu Lukaku. L’attaccante belga, fuori praticamente dal 26 agosto per un infortunio ai flessori, ha ripreso a lavorare sul campo tramite un programma differenziato. Big Rom sta salendo di intensità e giovedì prossimo spera di rientrare pienamente in gruppo per lavorare col resto della squadra (nazionali compresi) e preparare al meglio Inter-Roma. Lo staff medico nerazzurro però non trascura nulla. L’obiettivo è quello di riavere il belga al 100% sia per Roma che per le prossime 12 partite ufficiali. Presto sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per constatare la completa guarigione del muscolo. Novità anche per Calhanoglu, che per la prima volta è uscito dalla palestra per correre sul campo. Anche lui spera di farcela per Inter-Roma.

Fonte: Andrea Ramazzotti