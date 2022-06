Lukaku col numero 90 all’Inter, ecco perché. E voleva tornare a gennaio! – Sky

Lukaku da stasera è di nuovo un giocatore dell’Inter e ha scelto, a sorpresa, il numero 90 (vedi articolo). Barzaghi, in collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, spiega il perché e rivela un retroscena di gennaio.

RITORNO VOLUTO – Matteo Barzaghi ribadisce come Romelu Lukaku volesse tornare all’Inter già a gennaio: «È vero. Nel senso: fosse dipeso da lui, dopo quell’intervista, la settimana dopo voleva essere già ad Appiano gentile. Non ha aspettato che la stagione finise per dire che le cose andavano male, aveva già deciso prima della metà. Gli mancava qualcosa, non era una questione di risultati perché all’inizio era partita bene. Ha segnato nella finale del Mondiale per club, non è un discorso relativo al calcio: per essere uno dei migliori attaccanti al mondo Lukaku ha bisogno di sentirsi coccolato e al centro dell’attenzione, per trascinare tutti. Con Antonio Conte era facile, perché lo spronava bene, con Thomas Tuchel non ha mai trovato la connessione. Ha scelto il numero 90 perché non voleva, per rispetto, andare a chiedere il 9 a Edin Dzeko. Ha cercato un numero che potesse essere simile».