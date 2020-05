Lukaku citato insieme ad altri 3 big: l’attestato di stima arriva da un ex Inter

Condividi questo articolo

Lukaku ha estimatori in tutto il mondo, colleghi compresi. L’ultimo attestato di stima per il centravanti dell’Inter arriva da una diretta di Canal Zico 10, in cui l’ex fuoriclasse brasiliano intervista l’ex connazionale interista Miranda. E i nomi fatti sono importanti

LUKAKU TRA I BIG – Dopo quattro anni a Milano tra alti e bassi, Joao Miranda ha scelto Nanchino per proseguire la sua carriera calcistica. Il difensore brasiliano, oggi in forza al Jiangsu Suning – che con l’Inter condivide la stessa proprietà -, spende parole di elogio per Romelu Lukaku, arrivato in Italia quando Miranda era ormai in Cina. Nell’intervista rilasciata a Zico, Miranda ha parlato di Lukaku dicendo che è senza alcun dubbio tra gli attaccanti più difficili che abbia mai affrontato in carriera, ricordando in particolare la sfida tra Brasile e Belgio persa ai Mondiali di Russia 2018. Il numero 9 dell’Inter, come avversario di tutto è rispetto, è stato citato insieme a tre illustri colleghi. L’argentino Lionel Messi (Barcellona). Il portoghese Cristiano Ronaldo (Juventus). E ovviamente il connazionale Neymar Jr (Paris Saint-Germain). Un altro bell’attestato di stima per Lukaku da parte di un compagno mancato come Miranda.