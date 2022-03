Lukaku-Chelsea, l’Inter può stare tranquilla sull’incasso: ecco perché – CF

Lukaku nel bene e nel male è sempre un argomento attuale in casa Inter, soprattutto dopo le sanzioni al patron del Chelsea, Roman Abramovich, che penalizzano fortemente i Blues (vedi articolo). Calcio & Finanza spiega perché il club nerazzurro non rischia nulla sull’incasso della cessione del belga

COMPLICAZIONI – Romelu Lukaku vive una situazione già di per se complicata al Chelsea che ora rischia di diventare ingestibile per via delle sanzioni che hanno colpito il patron russo dei Blues, Roman Abramovich. Indirettamente in questi discorsi rientra anche l’Inter che ha ceduto il belga agli inglesi la scorsa estate per una cifra di 113 milioni di euro. Un incasso che, secondo calcioefinanza.it, non è per nulla a rischio.

INCASSO GARANTITO – “Nei documenti del club nerazzurro legati al bond, infatti, si legge che l’Inter ha ceduto Romelu Lukaku al Chelsea per 113 milioni di euro (al netto del contributo di solidarietà Fifa dovuto), cifra che è stata parzialmente incassata (direttamente per 22,6 milioni di euro e indirettamente tramite factoring per 22 milioni di euro, secondo al piano di pagamento definito) con l’importo residuo da incassare nei dodici mesi successivi”.

PROBLEMA EVITATO – Dunque, il Chelsea non rientra tra le società verso cui l’Inter ha crediti mentre “al 30 settembre 2021 il club nerazzurro aveva crediti da factoring per 84,7 milioni di euro, che si riferivano alla cessione pro soluto di alcuni crediti verso il Chelsea Football Club Limited a un factor, che verranno incassati nei successivi dodici mesi in base all’acquisto e contratto di cessione con il factor”, spiega calcioefinanza.it. In conclusione, qualora il Chelsea dovesse avere problemi di cassa, il problema non andrà a incidere sul bilancio dell’Inter quanto piuttosto sull’istituto che ha acquisito i crediti nei confronti del Chelsea.

