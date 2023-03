Lukaku caricato dalla tripletta, ora deve riprendersi l’Inter – SM

Romelu Lukaku si è ripreso il Belgio dopo le critiche ricevute al Mondiale, spazzate con una tripletta. Ora il suo obiettivo è convincere l’Inter.

TRIPLETTA – Romelu Lukaku caccia via le critiche ricevute durante il Mondiale. Ora il suo obiettivo è farlo anche a Milano, convincendo l’Inter a riscattarlo. Questo le parole di Marco Barzaghi a Sport Mediaset: «Dopo essersi ripreso il Belgio ora rivuole l’Inter. Questo è l’obiettivo di Romelu Lukaku, caricato dalla tripletta segnata alla Svezia. In nerazzurro non è mai riuscito a farla, questo può essere uno stimolo in più. Potrebbe essere la prima rivincita dopo le critiche ricevute durante il Mondiale. Martedì è prevista un’amichevole per il Belgio, poi Big Rom tornerà ad Appiano Gentile. In Nazionale ha una squadra che lavora per lui, cosa che a Milano non succede. Per guadagnarsi una permanenza all’Inter deve cambiare qualcosa. L’occasione è ad Aprile, quando i nerazzurri avranno 9 partite in 30 giorni».