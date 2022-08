Lukaku bis, testa bassa e pedalare sin da subito! Così riprende l’Inter − TS

Lukaku vuole riprendersi la sua Inter attraverso una preparazione precampionato totalmente inedita e senza sgarri. Una novità rispetto alle due precedenti stagioni

PANACEA − Sprazzi di Romelu Lukaku show contro il Lione. Il belga ha ritrovato il gol con la maglia dell’Inter segnando il momentaneo 1-2 contro i francesi. Gara dopo gara, Big Rom sta riprendendo la forma perfetta. Frutto anche di un’estate inedita per lui. Rispetto alle annate precedenti sia con l’Inter che con il Chelsea, la preparazione precampionato di Lukaku non sta avendo nessun intoppo. Nella stagione 19-20, primo anno all’Inter, il belga iniziò i lavori solamente a pochissimi giorni dall’inizio del campionato (arrivo a Milano l’8 agosto). In quella successiva, causa Covid-19, il tutto venne pianificato con la consapevolezza di vivere in una situazione pandemica. Infine, la scorsa estate, Lukaku si trasferì al Chelsea ufficialmente il 12 agosto. Dunque, quella di quest’anno è la prima vera preparazione estiva completa del belga, una panacea per il suo imponente fisico. La speranza è che alla fine dei giochi risulti un vantaggio per la causa nerazzurra.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna