Lukaku-bis diverso dal biennio di Conte: differenza di gioco nell’Inter – CdS

Lukaku sta cercando di trovare la forma migliore in vista dell’esordio ufficiale, sabato in Lecce-Inter. Per il Corriere dello Sport in questa stagione bisognerà mettere in conto che il tipo di gioco sarà diverso da quello del biennio con Conte.

BIS DIVERSO – Romelu Lukaku è tornato all’Inter da poco più di un mese e la speranza è che stia ingranando. I gol segnati contro Lione e Villarreal sono prime indicazioni incoraggianti, ma da ora si fa sul serio. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla necessità per il belga di inserirsi nel gioco di Simone Inzaghi, ossia per lui una novità. Rispetto al biennio con Antonio Conte da escludere che l’Inter tenga la difesa al limite dell’area e riparta coi lanci lunghi, si manterrà lo schema della passata stagione. La precisazione su Lukaku è che sarà Lautaro Martinez a venire incontro, permettendo così al numero 90 di stare più vicino all’area. Le prime – ritrovate – combinazioni si stanno cominciando a vedere, da sabato la prova sul campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti