Lukaku: “Belgio, contro la Svizzera bastava un punto e abbiamo vinto”

Romelu Lukaku Belgio

Lukaku dopo Belgio-Svizzera terminata 4-2 in Nations League, ai microfoni dell’UEFA ha parlato della partita, del ruolo dell’attaccante e della qualificazione alla fase successiva.

DOPO LA DOPPIETTA – Lukaku, in gol ieri (con una doppietta, ndr) durante Belgio-Svizzera, ha parlato così dopo la partita: «Per vincere devi giocare sempre bene ma altre volte puoi anche non essere particolarmente bello. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Da attaccante vuoi solo mettere la palla in rete quindi non importa come lo fai. Il cross è stato davvero ottimo e il mio compito era solo quello di mettermi davanti il difensore per segnare e l’ho fatto. L’ultima volta abbiamo perso malamente contro la Svizzera, loro erano meglio ma non lo hanno dimostrato oggi. Oggi anche un solo punto era abbastanza e per non rischiare siamo riusciti a vincere, siamo davvero contenti».

Fonte: uefa.com