Lukaku, avv. Ledure svela: «Tutto partito dalla madre! Agli incontri con l’Inter…»

Lukaku di nuovo all’Inter è senza dubbio il capolavoro calcistico dell’avvocato Ledure, che ha realizzato il sogno dell’attaccante in prestito dal Chelsea. Intervistato dal quotidiano belga La Libre, il legale dell’attuale numero 90 nerazzurro spiega com’è nato il rapporto tra i due. Di seguito il terzo e ultimo estratto della sua lunga intervista

AMICO DI FAMIGLIA – L’avvocato Sebastien Ledure (vedi prima parte) racconta il suo rapporto con Romelu Lukaku (vedi seconda parte) e non solo: «Da poco più di cinque anni conosco… sua madre. Cominciava a porsi certe domande e ne parlava con qualcuno in banca. È così che ci siamo messi in contatto. Ci siamo visti due o tre volte allo Steigenberger Hotel, poi mi ha proposto di conoscere i suoi figli. A poco a poco Romelu ha preso fiducia. Aveva già deciso di lasciare l’agente Mino Raiola per Federico Pastorello. […] Dopo tutti questi anni c’è ovviamente un rapporto di fiducia tra di noi, ma non lo confondo. Ci piacciamo ma conosco le differenze! […] Sono andato a trovarlo prima che partisse per le vacanze. Sapeva tutto e ha partecipato agli incontri più importanti [con l’Inter, ndr]. Nella mia filosofia di lavoro rappresento il giocatore, ma lui deve sapere tutto. C’è totale trasparenza. Lukaku è in controllo della situazione». Così l’avvocato Ledure alle domande di Yves Taildeman, autore dell’intervista per La Libre, quotidiano belga.

L’ultimo sogno di Lukaku (dopo l’Inter)

FUTURO ANCORA LONTANO – Infine, Ladure conferma che il sogno di Lukaku è quello di chiudere la carriera nel “suo” Anderlecht: «Ne ha già parlato anche con me ma non ha fissato un anno. Bisognerà vedere se le condizioni sono giuste in quel momento. È un’idea che ha sempre avuto in mente. Non conosco nessun giocatore determinato come Romelu! Quando prende una decisione, pochissime persone riescono a fargli cambiare idea. E che passione ha per il calcio! Questo spiega perché si è sentito infelice al Chelsea in questa stagione: Romelu deve essere in grado di esercitare la propria passione». Questa la chiosa di Ledure, convinto più che mai che il ritorno all’Inter sia la scelta migliore per la carriera di Lukaku.

Fonte: La Libre – Yves Taildeman