Lukaku, ci crediamo?: «Auguro all’Inter il meglio. Napoli, non ancora finita!»

Dopo la trentacinquesima giornata di Serie A resta un distacco di soli tre punti tra Inter e Napoli. L’ex nerazzurro Romelu Lukaku, quindi, ricorda che la corsa allo scudetto è ancora aperta. Poi fa un augurio alla formazione di Simone Inzaghi, che martedì incontrerà di nuovo il Barcellona in semifinale di Champions League.

NON È FINITA– Romelu Lukaku, intervistato da DAZN dopo la vittoria del Napoli a Lecce, sulla lotta con l’Inter per lo scudetto dichiara: «Kobe Bryant nel basket diceva “Non è ancora finita”. Mancano tre partite, dobbiamo essere concentrati ogni giorno e vivere nel presente. Adesso abbiamo un vantaggio di tre punti, però alla fine nel calcio sappiamo tutti che non è finita quando non è finita. Dobbiamo recuperare bene e prepararci bene per la prossima partita».

Lukaku e la “sincerità” sull’Inter: dallo scudetto alla Champions League

GUARDARE SE STESSI – Romelu Lukaku, poi, prosegue soffermandosi anche sul percorso in Champions League della sua ex squadra, l’Inter: «Abbiamo visto la partita Barcellona-Inter, però devo essere onesto: noi viviamo nel nostro mondo. Non guardiamo tanto gli altri perché penso che più sei concentrato su te stesso e meglio è per prepararsi per le partite. Se tu guardi un po’ troppo agli altri non va bene, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Io auguro il meglio all’Inter perché se arrivano lontano è meglio per il calcio italiano, però adesso noi dobbiamo guardare a noi stessi e continuare a essere focalizzati sulle nostre partite».