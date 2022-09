Lukaku atteso a San Siro, poi obiettivo Udine. Inter al lavoro col Belgio – TS

Dopo il viaggio in Belgio per recuperare dall’infortunio muscolare, Romelu Lukaku è atteso questa sera a San Siro per Inter-Torino. Secondo Tuttosport, l’obiettivo di Simone Inzaghi è quello di riaverlo a disposizione per la gara di Udine. Mentre si lavora con il Belgio per far sì che non sia convocato.

RIENTRO E RECUPERO – Romelu Lukaku torna in Italia e punta la gara della prossima settimana contro l’Udinese. L’attaccante sta recuperando dal problema muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime gare (contro Cremonese, Milan, Bayern Monaco e questa sera contro il Torino). Tornato dal Belgio, adesso l’obiettivo è quello di tornare già in campo la prossima settimana in trasferta a Udine, prima della sosta per le nazionali. A tal proposito l’Inter è già al lavoro per cercare, in modo diplomatico, di convincere la rappresentativa belga a non convocarlo e lasciarlo a Milano per continuare a lavorare agli ordini di Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna