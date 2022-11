Lukaku, attesa per i nuovi esami col Belgio. Ultima volta senza per l’Inter? – CdS

Lukaku ovviamente salterà Atalanta-Inter, non essendo a disposizione per il nuovo infortunio. Il Corriere dello Sport anticipa nuovi esami per l’attaccante in vista dei Mondiali col Belgio.

ASSENZA PROLUNGATA – Romelu Lukaku è rientrato nell’elenco dei convocati di Roberto Martinez per il Belgio ai Mondiali (vedi articolo). Una chiamata scontata fino a un certo punto, visto che l’inizio di stagione è stato pieno di problemi fisici (ben tre, tutti legati allo stesso infortunio). Simone Inzaghi non avrà Lukaku a Bergamo, con l’augurio che possa essere l’ultima volta. Il Corriere dello Sport scrive che la speranza dell’allenatore è che non ci siano più problemi dopo la sosta per i Mondiali, ossia da Inter-Napoli in poi. C’è attesa per i prossimi esami, quelli che daranno l’esito definitivo per la sua presenza in Qatar. Ieri, intanto, da Inzaghi è arrivato un messaggio di vicinanza per Lukaku (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno