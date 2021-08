Lukaku atterrato ma non a Londra: uno scalo prima di firmare col Chelsea

Lukaku ha lasciato Milano nel tardo pomeriggio di oggi (vedi articolo). Si pensava che la destinazione finale fosse Londra, invece Sky Sport segnala come ci sia uno scalo intermedio.

PASSAGGIO – Romelu Lukaku non è a Londra, ma a Monte-Carlo. Lì si trova la sede dell’agenzia di Federico Pastorello, che lo assiste e che lo ha accompagnato tutto il giorno anche durante le visite mediche (qui il video). Un ultimo scalo, prima di firmare il contratto da nuovo giocatore del Chelsea. Sky Sport segnala come sia una tappa ridotta, a breve Lukaku sarà in Inghilterra e arriverà anche l’annuncio dell’addio all’Inter.