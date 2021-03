Lukaku, arriva il premio come calciatore del mese di febbraio AIC

Romelu Lukaku (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images/OneFootball)

Romelu Lukaku riceve un premio: si tratta quello di calciatore del mese di febbraio AIC, riconosciutogli dai colleghi di Serie A, B e C

PREMIO – Arriva un riconoscimento per Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter riceve il premio di calciatore del mese di febbraio AIC, riconosciutogli dai colleghi di Serie A, B e C. Questo riconoscimento, assegnato in collaborazione con “UltimoUomo.com”, gli è stato riconosciuto dai calciatori di Serie A, B e C. Il centravanti belga viene così descritto. “Strapotere fisico, generosità, la potenza unita al massimo controllo“.