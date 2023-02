Lukaku, l’arma in più di Inzaghi contro i fantasmi del Bologna – TS

L’Inter si prepara alla sfida del Dall’Ara contro il Bologna con un alleato in più rispetto allo scorso anno: Romelu Lukaku.

BIG ROM – Dopo la vittoria nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, l’Inter riparte dalla trasferta di Bologna. Gara che porta subito alla mente il brutto ricordo dell’anno scorso. I protagonisti di quel match non ci sono più: Ivan Perisic e Ionut Radu non sono più a Milano. Anche Marko Arnautovic non sarà della gara, mentre Sansone partirà dalla panchina. Chi l’anno scorso non c’era e ora e ora c’è è invece Romelu Lukaku. Come riporta Tuttosport, il belga sembra ormai aver superato l’infortunio e nelle ultime due partite ha segnato 2 gol. Non segna 3 gol consecutivi da ben 21 mesi, dalla prima esperienza in nerazzurro.

LU-LA – Dopo la panchina col Porto, Simone Inzaghi punterà su Lukaku dal primo minuto assieme a Lautaro Martinez. Il Bologna è tra le vittime preferite del belga, ai rossoblù ha infatti segnato 5 gol, come Milan e Genoa. Lukaku è a un solo gol di distanza dalle 50 reti in Serie A e dal record di Jair in nerazzurro. Big Rom sente di avere un debito nei confronti dell’Inter, che per riaverlo ha sborsato una cifra attorno ai 20 milioni. Il suo obiettivo ora è finire al meglio la stagione per convincere tutti a rimanere. Magari centrando i quarti di finale di Champions League che mancano dal 2011.

fonte: Tuttosport – Federico Masini