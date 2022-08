Lukaku ancora non al 100% ma non preoccupa l’Inter: ha un obiettivo – CdS

Lukaku, e non potrebbe essere altrimenti, non è ancora al 100% per quanto riguarda la condizione fisica. Per il Corriere dello Sport c’è una sorta di tabella di marcia per portare il belga a pieno regime.

OBIETTIVO CHIARO – Il gol al 2′ di Lecce-Inter ha permesso a Romelu Lukaku di iniziare al meglio la sua seconda esperienza in nerazzurro. Come già visto nel biennio 2019-2021, però, in questo periodo dell’anno la sua condizione non è ottimale. Almeno a livello fisico e, per il Corriere dello Sport, anche per quanto riguarda l’integrazione nel gioco di Simone Inzaghi. Non c’è però alcuna preoccupazione sul suo rodaggio di inizio stagione. L’obiettivo è sfruttare le prossime partite, dallo Spezia sabato passando per le successive Lazio e Cremonese, in modo che Lukaku arrivi al top sabato 3 settembre (ore 18) per il derby col Milan. Una data chiave per l’avvio di campionato nerazzurro, con la sfida alla squadra che a maggio è riuscita a vincere il titolo con due punti in più. E per Lukaku è un appuntamento speciale: ha sempre segnato nei suoi cinque incroci fra Inter e Milan, con quattro successi e un solo KO.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno