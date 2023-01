Lukaku, ancora lavoro a parte! Le sensazioni verso la Supercoppa – TS

Romelu Lukaku si è fermato per un problema fisico dopo la sfida contro il Monza. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il belga lavora ancora a parte. Le sensazioni in vista della Supercoppa col Milan

RECUPERO – Romelu Lukaku è alle prese con l’ennesimo problema fisico della sua stagione. L’attaccante belga nella giornata di ieri, secondo quanto riferito da Tuttosport, ha lavorato ancora a parte. Difficile ipotizzare un suo recupero per la sfida di domani contro il Verona. Il belga però, come i compagni Calhanoglu e Barella (vedi articolo) partirà per Riad in vista della sfida di Supercoppa contro il Milan. Difficile però, secondo il quotidiano, ipotizzare un impiego del belga dal primo minuto contro i rossoneri.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini