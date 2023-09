Lukaku ambito dai top club? Non proprio! Retroscena ante Roma

Romelu Lukaku alla fine è andato alla Roma di Mourinho. Il centravanti, dopo il tradimento all’Inter, era finito ai margini del Chelsea. Spunta un retroscena

RETROSCENA − Dopo una lunga estate di riflessioni e tradimenti, Lukaku ha scelto la Roma come sua nuova sistemazione. D’altronde, essere allenato da Mourinho era un sogno che covava sin dalla più tenera età… Dopo il tradimento all’Inter, le offerte importanti per l’attaccante belga si erano praticamente ridotte al lumicino. Ci aveva provato anche la Juventus, col Chelsea poco incline a scambiarlo con Dusan Vlahovic. Come riferisce l’Equipe, prima dei giallorossi ci aveva provato in Ligue 1 il Rennes. Insomma, non proprio una squadra di altissimo rango. Lukaku avrebbe rifiutato la destinazione. In effetti, sarebbe stato complicato giustificare il passaggio al club bretone col solito ritornello: “Sognavo sin da bambino…”.