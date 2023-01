Lukaku al lavoro per ritrovare la forma migliore: una gara nel mirino – TS

Romelu Lukaku sta avendo una stagione difficile all’Inter. Gli infortuni hanno minato la continuità dell’attaccante belga che adesso, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è al lavoro per ritrovare la forma migliore. Una gara nel mirino

FORMA – Le difficoltà accusate dall’Inter di Inzaghi in questa stagione sono imputabili anche alle condizioni fisiche di diversi calciatori chiave, di fatto quasi mai a disposizione del tecnico. Fra questi c’è Romelu Lukaku, fiore all’occhiello del mercato estivo ma frenato da diversi infortuni che ne hanno minato la continuità. Il belga, secondo Tuttosport, è al lavoro per ritrovare la migliore condizione e punta dritto al derby del 5 febbraio contro il Milan. Se non per quella gara, il belga punta ad essere al 100% per le sfide di Champions League contro il Porto di metà febbraio.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati