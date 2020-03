Lukaku al centro dell’Inter: il futuro è nelle mani del belga – GdS

Condividi questo articolo

Punto di riferimento dell’Inter presente e futura. Lukaku ha ritrovato fiducia grazie ad Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente. Le critiche, e i margini di miglioramento, non mancano, ma il club nerazzurro non può fare a meno di lui

FOTOGRAMMA – L’ultima immagine di Romelu Lukaku, con la maglia dell’Inter, è un fotogramma che vorremmo cancellare. La sostituzione all’Allianz Stadium, al minuto 77. Praticamente una notizia, poiché Antonio Conte, in campionato, lo aveva tolto prima del minuto 80 solo contro l’Udinese, in casa. Lukaku oggi lavora, si sacrifica e studia da allenatore (QUI i dettagli) ma al momento ragiona solo con la testa all’Inter, nella speranza di regalarsi qualcosa di grande alla fine di questa stagione. Il rinvio dell’Europeo l’ha, infatti, costretto ad accantonare i sogni di gloria con la sua Nazionale.

CENTRO DI GRAVITÀ – All’Inter, Lukaku si è sentito nuovamente al centro di un progetto, come forse non gli capitava dai tempi dell’Everton. A Conte ha dato, da Conte ha ricevuto. Ha numeri che l’hanno spinto al terzo posto dei cannonieri più prolifici di sempre, alla prima stagione in nerazzurro. Altre cifre invece lo espongono a qualche critica. Romelu non è riuscito a metter la firma in nessuna delle partite giocate contro le squadre top della Serie A, secondo classifica. Zero gol contro Juventus, Lazio, Atalanta e Roma. Ma Lukaku è il riferimento tecnico indiscusso dell’Inter. Lo sarà soprattutto in futuro. Tutto ruota intorno a lui, in un reparto che molto probabilmente cambierà tutti gli interpreti, da Lautaro Martinez corteggiato ad Alexis Sanchez, fino a Sebastiano Esposito che giusto ha confessato “di Romelu vorrei i gol, è grazie a lui che ho avverato il sogno della vita”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini