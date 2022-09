Lukaku in aiuto dell’Inter! Le tappe del rientro: l’antidoto rinascita − CdS

Lukaku lavora per rientrare nuovamente in gruppo e far risalire la china a questa Inter moribonda. Il belga sarà a disposizione contro la Roma. Anche se non al meglio potrà fare già la differenza

ARRUOLABILE − L’Inter aspetta il suo Big Rom. Romelu Lukaku si è messo nuovamente al lavoro dopo l’infortunio al flessore rimediato contro la Lazio alla terza giornata di campionato. Simone Inzaghi ha bisogno del totem belga per riprendere aria e ossigeno e rimettere a posto un’Inter moribonda. Lukaku, rimasto ad Appiano Gentile per la sosta Nazionali, sta svolgendo lavoro personalizzato per poi rientrare definitivamente in gruppo a partire dalla prossima settimana. Il lavoro è finalizzato al ritorno in campo, possibilmente dall’inizio. Con il belga la speranza è che l’intera squadra possa rinascere. Anche il suo compagno di reparto Lautaro Martinez, a secco di timbrature addirittura dal 30 di agosto contro la Cremonese.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno