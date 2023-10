Lukaku: «Affinità con Dybala? Ho avuto buon feeling con tutti i compagni d’attacco»

In Frosinone-Roma Lukaku mette a segno il quarto gol in campionato. Il belga, intervenuto su Dazn al termine del match, parla del feeling in attacco col compagno attuale e non solo.

RELAZIONI – Romelu Lukaku si rende protagonista nella Roma di José Mourinho. Dopo la vittoria con il Frosinone l’ex giocatore dell’Inter dichiara: «Ho bisogno di sentirmi amato? Abbiamo una relazione importante con Mourinho, il mister mi conosce veramente molto bene. Io devo mettermi a disposizione della Roma e fare il meglio possibile. Ci sono anche i miei compagni che mi aiutano tanto dal primo giorno e devo ringraziare anche loro per queste prestazioni. Ma la squadra è più importante. Siamo in una posizione difficile ma la stagione è ancora lunga. Dobbiamo migliorare negli allenamenti e poi anche in partita. I tifosi non li sento, sono concentrato a fare l’azione giusta. Piano piano i miei compagni ed io raggiungiamo una buona condizione e spero che questo aiuterà la squadra a vincere. A che livello di affinità sono con Dybala rispetto ai compagni d’attacco del passato? È diverso però con ogni compagno che ho avuto davanti ho sempre avuto delle buone relazioni perché per me è importante sapere quali sono le sue qualità. Come il compagno vuole la palla. Dybala è un giocatore che ha tantissime qualità e ora dobbiamo fare solo il meglio per la Roma».