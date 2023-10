Lukaku e l’addio in estate, che trampolino per Thuram! – CdS

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, l’addio di Romelu Lukaku in estate è stato un trampolino di lancio per Marcus Thuram, che doveva esserne soltanto il vice ideale.

IL DESTINO – Marcus Thuram in estate arriva a Milano per giocare da terza punta, permettendo a Romelu Lukaku di rifiatare, qualora avesse deciso di rinnovare la sua permanenza all’Inter. Ma, come tutti ben sappiamo, il belga scelse un’altra strada. Così, in poco tempo, Thuram venne eletto come prescelto ideale a raccogliere l’eredità di Lukaku come partner ideale di Lautaro Martinez. Il piano iniziale venne stravolto. Una volta perso anche Edin Dzeko, Simone Inzaghi affida all’attaccante francese classe 1997 un compito molto impegnativo: non far rimpiangere Lukaku al popolo di fede Inter. Thuram non perde coraggio, anzi, parte benissimo. All’attivo conta 4 reti e 7 assist in 12 sfide, tra cui goal fondamentali come quelli con Milan e Benfica. Domani il destino li farà ritrovare contro. Lukaku contro Thuram, da coppia ideale per una staffetta al fianco di Lautaro Martinez, fino a diventare un duello sul campo di San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia