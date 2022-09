Lukaku ad Appiano Gentile: in programma nuovi controlli. Inter non ha fretta – CdS

Lukaku ieri mattina si è presentato regolarmente ad Appiano Gentile dopo la visita con lo staff medico. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti belga nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi esami, ma l’Inter non ha fretta.

NESSUN RISCHIO – Romelu Lukaku continua a lavorare (non sul campo) per provare a recuperare dal problema muscolare. Tra domani e mercoledì si sottoporrà a una nuova risonanza per capire l’andamento del flessore, ma al momento è praticamente da escludere una sua convocazione per la trasferta contro l’Udinese. L’Inter non ha fretta, anche perché non vuole correre alcun rischio. L’orientamento è quello di permettergli di recuperare al meglio sia durante questa settimana sia durante la sosta, anche perché non sarà convocato dal Belgio. Lo staff medico lavora per metterlo a disposizione della squadra già per ottobre e novembre, quando i nerazzurri avranno un filotto importante di 7 sfide di campionato e 4 di UEFA Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti