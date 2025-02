Luka Sucic: «Petar all’Inter? Logico sia nel mirino dei grandi club»

A parlare di Petar Sucic, il cugino Luka della Real Sociedad. Non si è voluto sbilanciare più di tanto sul passaggio ormai definito di Petar all’Inter.

L’AFFETTO DEL CUGINO – L’Inter ha chiuso il primo colpo dell’estate 2025 ed è Petar Sucic. Il club nerazzurro ha anticipato la sessione estiva di calciomercato per accaparrarsi uno dei migliori talenti del calcio croato prendendo dalla Dinamo Zagabria per oltre 14 milioni di euro. Il ragazzo presto sarà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Ma già, come riportato, ha ricevuto la telefonata da parte del DS nerazzurro Piero Ausilio, che ha confermato l’affare fatto. A proposito di Sucic, si è espresso a 24sata, media croato, il cugino Luka. Quest’ultimo, anche lui molto talentuoso, gioca alla Real Sociedad. Le sue parole: «Parla, lascia che se ne parli. Petar Sucic e Martin Baturina stanno giocando alla grande per la Dinamo, sono giocatori veri, per me è logico che siano nel mirino dei grandi club. Tuttavia, Petar è infortunato, lasciatelo tornare in campo per primo, questa è la cosa più importante per lui in questo momento. Ci sentiamo regolarmente, sono sicuro che lui sappia benissimo quale sarà il prossimo passo della sua carriera. E se ha bisogno di un consiglio, io ci sono sempre».