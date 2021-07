Luiz Felipe: «Ringrazio Inzaghi. Grande allenatore ma ora è il passato»

Inzaghi ha lasciato la Lazio dopo una vita trascorsa in biancoceleste per sedersi sulla panchina dell’Inter al posto di Conte. In conferenza stampa, il difensore Luiz Felipe ha parlato del suo ex tecnico.

GRAZIE MISTER – Il difensore della Lazio Luiz Felipe, in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore, ha ringraziato il neo tecnico dell’Inter Simone Inzaghi per gli anni trascorsi insieme in biancoceleste, sottolineando che ora è il momento di voltare pagina, anche a livello tattico, con Maurizio Sarri: «Inzaghi è stato qui cinque anni e ha vinto, lo ringrazio. È un grande allenatore ma ora è il passato. Adesso dobbiamo concentrarci su quello che chiede Mister Sarri. L’inizio ovviamente non è facile perché sono cinque anni che giochiamo con la difesa a tre e stiamo lavorando per imparare i movimenti della difesa a quattro. Mister Sarri è uno dei migliori allenatori d’Italia e d’Europa». Queste le parole del difensore brasiliano che nella scorsa stagione non ha trovato molto spazio con Inzaghi a causa di un infortunio alla caviglia.