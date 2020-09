Luiz Felipe preoccupa Inzaghi: problemi alla caviglia. Rischia Lazio-Inter?

Simone Inzaghi Udinese-Lazio

Luiz Felipe potrebbe non essere a disposizione di Simone Inzaghi per l’importante partite dell’Olimpico contro l’Inter alla terza giornata. Di seguito le condizioni del difensore brasiliano.

ANCORA OUT – L’Inter dopo il recupero con il Benevento in programma mercoledì pomeriggio, dopo appena quattro giorni dovrà nuovamente scendere in campo per l’importante sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti però potrebbero essere costretti a fare a meno del difensore brasiliano Luiz Felipe, alle prese ancora con un problema alla caviglia subito in amichevole contro il Frosinone lo scorso 12 settembre. Il calciatore con molta probabilità rischia di stare fermo almeno fino a dopo la sosta, saltando dunque le sfide contro Atalanta e Inter.