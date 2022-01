Luiz Felipe distratto. Sarri: «C’entra il rinnovo? Sarebbe preoccupante»

L’Inter oggi non ha giocato contro il Bologna mentre tornerà in campo il 9 gennaio, ovvero tra tre giorni, contro la Lazio. I biancocelesti hanno pareggiato 3-3 contro l’Empoli oggi e Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa anche su uno dei suoi giocatori, Luiz Felipe.

DISTRATTO – Luiz Felipe non ha fornito una grande prestazione oggi. Il difensore della Lazio è finito nel mirino anche dell’Inter vista la scadenza del contratto a giugno 2022 (vedi articolo) ma Sarri, in conferenza, fa il punto. «Se sul suo rendimento può incidere la questione rinnovo? Non credo. Se fosse così sarebbe preoccupante. Sulla situazione del 2-3 c’è da considerare il fatto che aveva subito l’ammonizione dopo soli cinque minuti».