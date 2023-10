Luisi (SWM Motorcycles): «Orgoglio essere di nuovo partner Inter»

Luisi, alto dirigente di SWM Motorcycles, brand italiano legato al conglomerato cinese Shineray Motors, ha parlato della nuova partnership con l’Inter.

ORGOGLIO − Non solo Alessandro Antonello, ma anche Giuseppe Luisi, General Manager SWM Motorcycles si è espresso sulla nuova collaborazione: «È ancora una volta motivo di orgoglio per SWM Motorcycles essere Official Partner di FC Internazionale Milano. Tanti sono i punti in comune tra SWM Motorcycles e l’Inter, dalla proprietà cinese alle origini lombarde, senza dimenticare i tanti successi ottenuti nel corso della storia. SWM Motorcycles punta ad essere sempre più un marchio internazionale, sviluppando e producendo veicoli sempre più in linea con le aspettative dei consumatori. D’altronde la moto è un po’ come il calcio, ti emoziona e ti appassiona».