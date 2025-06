Luis Henrique, partenza in salita: l’Inter aspetta il vero erede di Dumfries – CdS

Il debutto dal primo minuto di Luis Henrique nella maglia dell’Inter non è stato quello che ci si aspettava. Contro l’Urawa Red Diamonds, nella seconda sfida del Mondiale per Club disputata a Seattle, l’esterno brasiliano ha vissuto una serata complicata, sottolineata questa mattina anche nell’edizione odierna del Corriere dello Sport.

PRIMA DA TITOLARE – Dopo l’esordio spezzone contro il Monterrey, ci si attendeva un segnale forte da parte di Luis Henrique, soprattutto in un contesto tattico ancora sperimentale e bisognoso di certezze. Invece, la prestazione di Luis Henrique è rimasta sotto la linea della sufficienza, in particolare nel secondo tempo, quando l’Inter avrebbe avuto bisogno di maggiore incisività sugli esterni per scardinare il muro giapponese. Il brasiliano non è riuscito quasi mai a saltare l’uomo, rinunciando spesso al dribbling e mancando quella imprevedibilità che dovrebbe rappresentare il suo punto di forza. Un atteggiamento troppo timido considerando anche l’investimento importante compiuto dal club nerazzurro: 23 milioni di euro più 2 di bonus per strapparlo al Marsiglia. Nella scorsa stagione di Ligue 1 aveva totalizzato 9 gol e diversi assist, dimostrando di poter essere un esterno completo.

Inter, continue prove per Chivu in queste prime uscite

NUOVE CHANCE – Il tecnico Cristian Chivu, consapevole del momento di assestamento della squadra dopo il trauma dell’eliminazione di Monaco, ha comunque dato spazio a tutti, richiamando Henrique in panchina a cinque minuti dalla fine per inserire Sucic, altro volto nuovo dell’estate interista. Il brasiliano avrà altre occasioni, questo è certo. Ma dovrà alzare rapidamente il livello per guadagnarsi spazio e fiducia. Il rientro imminente di Dumfries, che potrebbe tornare a disposizione già nei prossimi giorni, rappresenta un ulteriore stimolo per Henrique, chiamato a diventare un’alternativa credibile sulla fascia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadago